موعد مباراة مصر وزامبيا في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما والقناة الناقلة

كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر للشباب، لمواجهة منتخب زامبيا، مساء اليوم، في إطار منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، ويشارك المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم كل من، جنوب أفريقيا، تنزانيا، زامبيا، وسيراليون.

موعد مباراة مصر وزامبيا

يواجه منتخب مصر زامبيا، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مجموعات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزامبيا

تنقل مباراة مصر وزامبيا في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، على قناة بي إن سبورتس 6، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

وافتتح منتخب مصر مشواره في البطولة، بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، قبل الهزيمة برباعية مقابل هدف من سيراليون.

ويسعى منتخب مصر بقيادة أسامة نبيه لاعتلاء الصدارة من جديد، بعد التعثر في الجولة الماضية، إذ أنه يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وجاء ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية كالآتي:

سيراليون - 4

مصر – 3

جنوب أفريقيا – 3

زامبيا – 1

تنزانيا – 0

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