ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة أفشة لأحمد حسن .. منسي وصديقه.. تدريبات محمد صلاح

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

شارك محمد صلاح صورة من مظاهر احتفال نادي ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي بجانب تدريباته تحضيراً للمباراة المقبلة مع ليفربول أمام تشيلسي مساء الأحد، فيما نشر نجم نادي الزمالك ناصر منسي صورة له مع صديق له، كما هنأ لاعب الزمالك أحمد حسام زميله السابق بصفوف الجونة كريم نبيل بعيد ميلاده.

وشارك محمد حمدي لاعب الزمالك صورة له من صالة الحديد، بينما كان محمد مجدي "أفشة" نشطًا عبر خاصية Story بتهنأة أحمد حسن لاعب المنتخب السابق بعيد ميلاده وكذلك بحسام حسن لاعب المصري السابق بجانب صورة تجمعه مع زميله الفلسطيني وسام أبو علي بجانب صورة شخصية له أعاد وسام أبو علي نشر صورته مع أفشة مذيلاً إياها بإشارة حب وأخوه

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