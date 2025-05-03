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ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة أفشة لأحمد حسن .. منسي وصديقه.. تدريبات محمد صلاح

02:00 ص السبت 03 مايو 2025
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    أفشة يُهنيء حسام حسن لاعب المصري السابق بعيد ميلاده
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    محمد حمدي لاعب الزمالك يؤدي تدريبات بصالة الحديد
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    محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي يُهنيء أحمد حسن بعيد ميلاده
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    محمد مجدي أفشة
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    مظاهر احتفال ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي
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    وسام أبو علي يرد علىStory محمد مجدي أفشة
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    أحمد حسام لاعب الزمالك لاعب الزمالك يُهنيء زميله السابق بالجونة بعيد ميلاده
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    أفشة ينشر صورة رفقة وسام أبو علي يشير لصداقتهما وأخوتهما
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    ناصر منسي لاعب الزمالك مع صديق
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شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

شارك محمد صلاح صورة من مظاهر احتفال نادي ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي بجانب تدريباته تحضيراً للمباراة المقبلة مع ليفربول أمام تشيلسي مساء الأحد، فيما نشر نجم نادي الزمالك ناصر منسي صورة له مع صديق له، كما هنأ لاعب الزمالك أحمد حسام زميله السابق بصفوف الجونة كريم نبيل بعيد ميلاده.

وشارك محمد حمدي لاعب الزمالك صورة له من صالة الحديد، بينما كان محمد مجدي "أفشة" نشطًا عبر خاصية Story بتهنأة أحمد حسن لاعب المنتخب السابق بعيد ميلاده وكذلك بحسام حسن لاعب المصري السابق بجانب صورة تجمعه مع زميله الفلسطيني وسام أبو علي بجانب صورة شخصية له أعاد وسام أبو علي نشر صورته مع أفشة مذيلاً إياها بإشارة حب وأخوه

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