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"سيتي يعزز فرصه القارية".. نتائج مباريات الجمعة 2 مايو

02:00 ص السبت 03 مايو 2025

دي بروين يحتفل بهدفه في وولفرهامبتون

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أقيمت العديد من المباريات في مختلف المسابقات المحلية والقارية الجمعة 2 مايو نستعرض نتائجها خلال السطور التالية:

نتائج مباريات الدوري المصري

سموحة 1 ـ 1 الإسماعيلي
زد 0 ـ 0 طلائع الجيش

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي 1 ـ 0 وولفرهامبتون

نتائج مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 20

السنغال 1 ـ 1 إفريقيا الوسطى
الكونجو الديمقراطية 1 ـ 1 غانا

نتائج مباريات الدور ي الإسباني
رايو فاييكانو 1 - 0 خيتافي

نتائج مباريات الدوري الفرنسي
نيس 1 ـ 0 ريمس

نتائج مباريات الدوري الألماني
هايندهايم 0 - 0 بوخوم

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

تورينو 1 ـ 1 فينيزيا

نتائج مباريات الدوري السعودي

الاتفاق 2 ـ 1 الخليج

الفيحاء 2 ـ 1 ضمك

القادسية 4 ـ 1 الخلود

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