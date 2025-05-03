"سيتي يعزز فرصه القارية".. نتائج مباريات الجمعة 2 مايو

دي بروين يحتفل بهدفه في وولفرهامبتون

أقيمت العديد من المباريات في مختلف المسابقات المحلية والقارية الجمعة 2 مايو نستعرض نتائجها خلال السطور التالية:

نتائج مباريات الدوري المصري

سموحة 1 ـ 1 الإسماعيلي

زد 0 ـ 0 طلائع الجيش

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي 1 ـ 0 وولفرهامبتون

نتائج مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 20

السنغال 1 ـ 1 إفريقيا الوسطى

الكونجو الديمقراطية 1 ـ 1 غانا

نتائج مباريات الدور ي الإسباني

رايو فاييكانو 1 - 0 خيتافي

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

نيس 1 ـ 0 ريمس

نتائج مباريات الدوري الألماني

هايندهايم 0 - 0 بوخوم

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

تورينو 1 ـ 1 فينيزيا

نتائج مباريات الدوري السعودي

الاتفاق 2 ـ 1 الخليج

الفيحاء 2 ـ 1 ضمك

القادسية 4 ـ 1 الخلود