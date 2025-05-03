"سيتي يعزز فرصه القارية".. نتائج مباريات الجمعة 2 مايو
أقيمت العديد من المباريات في مختلف المسابقات المحلية والقارية الجمعة 2 مايو نستعرض نتائجها خلال السطور التالية:
نتائج مباريات الدوري المصري
سموحة 1 ـ 1 الإسماعيلي
زد 0 ـ 0 طلائع الجيش
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي 1 ـ 0 وولفرهامبتون
نتائج مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 20
السنغال 1 ـ 1 إفريقيا الوسطى
الكونجو الديمقراطية 1 ـ 1 غانا
نتائج مباريات الدور ي الإسباني
رايو فاييكانو 1 - 0 خيتافي
نتائج مباريات الدوري الفرنسي
نيس 1 ـ 0 ريمس
نتائج مباريات الدوري الألماني
هايندهايم 0 - 0 بوخوم
نتائج مباريات الدوري الإيطالي
تورينو 1 ـ 1 فينيزيا
نتائج مباريات الدوري السعودي
الاتفاق 2 ـ 1 الخليج
الفيحاء 2 ـ 1 ضمك
القادسية 4 ـ 1 الخلود
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