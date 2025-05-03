بمساعدة الزمالك.. ماذا يحتاج الأهلي للتتويج بالدوري المصري؟

كتبت-هند عواد:

يتبقى 5 جولات على نهاية المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز، ويحتدم الصراع بين بيراميدز والأهلي والزمالك، على أول 3 مراكز في جدول الترتيب.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 47 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 43 نقطة ويليه الزمالك برصيد 39 نقطة.

وينافس الأهلي بيراميدز لخطف صدارة الدوري المصري، إذ أنه يحتاج إلى تعثر السماوي وخسارته لـ4 نقاط.

هل يعود الأهلي للمنافسة بمساعدة الزمالك؟

يمكن أن يعود الأهلي للمنافسة على لقب الدوري المصري، بمساعدة الزمالك، إذ أن الثنائي تجمعهما مباراة في الجولة السابعة من المنافسة، وبالتحديد يوم 13 مايو المقبل.

وفي حالة فوز الزمالك على بيراميدز، يتقلص الفارق بين الأهلي وبيراميدز إلى نقطة وحيدة، ومع أي يتعثر للثاني، يقتنص الأحمر صدارة الدوري.

ويواجه لبيراميدز المباريات التالية، فاركو، البنك الأهلي، الزمالك، بتروجيت وسيراميكا كليوباترا.

فيما يتبقى للأهلي المباريات التالية، حرس الحدود، المصري البورسعيدي، سيراميكا كليوباترا، البنك الأهلي وفاركو.

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