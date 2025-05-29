حلمي طولان يكشف سر موافقته على تدريب منتخب مصر ببطولة كأس العرب

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، عن كواليس موافقته على تدريب منتخب مصر للمحلين في بطولة كأس العرب التي تحتضنها قطر في الفترة القادمة.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العرب بمشاركة مصر في الفترة من 1 و18 ديسمبر، وذلك بمشاركة 16 منتخبًا.

وقال حلمي طولان المدير الفني لمنتخب المحليين في بطولة كأس العرب في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": "هاني أبوريدة هو من اختارني لتدريب منتخب مصر في كأس العرب".

وتابع طولان: " اشترطت عدم الحصول على راتب مقابل تدريبي للمنتخب في البطولة لأن هذا واجبي تجاه وطني كما أن علاقتي بـ هاني أبوريدة مميزة للغاية".

وأضاف: " منتخب مصر الأول له الأولوية عن المنتخب الثاني والاختيارات تتم بالتنسيق مع حسام حسن".

واختتم حلمي طولان تصريحاته: "هدفي هو المنافسة على البطولة التي ستكون قوية للغاية لأن المنتخبات العربية ستلعب بالصف الأول والجوائز ستصل إلى 36 مليون دولار".