مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري التركي

انطاليا سبور

- -
20:00

طرابزون سبور

كأس خادم الحرمين الشريفين

الاتحاد

- -
21:00

القادسية

جميع المباريات

إعلان

حلمي طولان يكشف سر موافقته على تدريب منتخب مصر ببطولة كأس العرب

11:53 م الخميس 29 مايو 2025

حلمي طولان مدرب سموحة السابق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، عن كواليس موافقته على تدريب منتخب مصر للمحلين في بطولة كأس العرب التي تحتضنها قطر في الفترة القادمة.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العرب بمشاركة مصر في الفترة من 1 و18 ديسمبر، وذلك بمشاركة 16 منتخبًا.

وقال حلمي طولان المدير الفني لمنتخب المحليين في بطولة كأس العرب في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": "هاني أبوريدة هو من اختارني لتدريب منتخب مصر في كأس العرب".

وتابع طولان: " اشترطت عدم الحصول على راتب مقابل تدريبي للمنتخب في البطولة لأن هذا واجبي تجاه وطني كما أن علاقتي بـ هاني أبوريدة مميزة للغاية".

وأضاف: " منتخب مصر الأول له الأولوية عن المنتخب الثاني والاختيارات تتم بالتنسيق مع حسام حسن".

واختتم حلمي طولان تصريحاته: "هدفي هو المنافسة على البطولة التي ستكون قوية للغاية لأن المنتخبات العربية ستلعب بالصف الأول والجوائز ستصل إلى 36 مليون دولار".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حلمي طولان منتخب مصر منتخب مصر للمحليين بطولة كأس العرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أجواء ربيعية وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
بعد موافقة إسرائيل.. تفاصيل مقترح أمريكا الجديد لوقف حرب غزة
موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص