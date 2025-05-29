كتب - يوسف محمد:

تحدث أحمد رضا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تتويج الفريق بلقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2024-2025، مشيرا إلى أهمية الهدف الذي أحرزه في مرمى بيراميدز في الثواني الأخيرة، الذي ساهم بشكل كبير في عودة الأهلي للمنافسة.

وقال رضا في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "الجميع أكد لي عقب الهدف الذي أحرزته في شباك بيراميدز في الثواني الأخيرة، أن هذا الهدف سيكون هو هدف التتويج بالدوري، على الرغم من أنني لم أظهر بأفضل مستوى في هذه المباراة".

وأضاف: "كثرة اللاعبين في وسط الملعب لا يقلقني، هذه المنافسة تصب في مصلحة الفريق، أرغب في تحقيق إنجاز مميز وكبير في بطولة كأس العالم للأندية 2025، يضاف لتاريخ النادي الأهلي".

وتابع: "هناك حالة من الحب والترابط بين اللاعبين داخل النادي الأهلي، جميع اللاعبين في الفريق وقفوا بجانبي عند انضمامي إلى الفريق".

واختتم رضا تصريحاته: "لم يتم التواصل معي من قبل الجهاز الفني لمنتخب مصر، لكنني أسعى بشكل كبير لأكون ضمن حسابات المنتخب في الفترة المقبلة".

وكان أحمد رضا انضم إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق بتروجيت.

وفي السياق ذاته، تمكن الأهلي من تحقيق لقب الدوري المصري أمس، عقب الفوز على حساب نظيره فاركو بسداسية نظيفة، ليتوج الفريق باللقب بشكل رسمي ويحصد رضا اللقب الأول له مع المارد الأحمر.

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