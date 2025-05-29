"نرفزة ملعب وبعتذرله".. إمام عاشور يتحدث لأول مرة عن مشادته مع الشناوي

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، عن كواليس الأزمة التي نشبت بينه وبين الحارس محمد الشناوي مما أسفر عن توقيع غرامة مالية عليه، مشددًا على أنه لم تكن هناك أي نية للإساءة، وأن الأمر كان مجرد لحظة انفعال.

وقال عاشور خلال ظهوره مع الإعلامي إبراهيم فايق: "أنا صريح، وفعلاً حصلت مشادة بعد أحد المباريات في إفريقيا اللي مكنتش مشارك فيها، مستر كولر قاللي قبلها: أنت معانا بس مش هتلعب، خلصنا الماتش وطلعنا عادي، لكن كان في شوية نرفزة مني وزودتها شوية."

وأضاف: "كويس إن اللي حصل كان مع كابتن الشناوي، وبعتذر له تاني وتالت على الهوا، شدينا مع بعض شوية، وخلاص الموضوع انتهى."

وأكد لاعب الأهلي أنه لا يشغل باله بأي أمور جانبية، قائلاً: "موضوع الغرامة مكنش نقطة خلاف ولا تعديل مثار، أنا مركز مع النادي، ومع تمريني، وشغلي، وماتشاتي، وملييش علاقة بأي حاجة تانية."

ووجه إمام عاشور رسالة شكر خاصة لقائد الفريق محمد الشناوي، قائلًا: "الشناوي دايمًا بيقولي: بص، اعمل اللي انت عاوزه، بس في الملعب لازم تكسبنا ولازم تعمل حاجة، وده بيبين قد إيه بيتعب معانا وبيهتم بالفريق، وحابب أشكره على ده."