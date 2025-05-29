مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري التركي

انطاليا سبور

- -
20:00

طرابزون سبور

كأس خادم الحرمين الشريفين

الاتحاد

- -
21:00

القادسية

جميع المباريات

إعلان

إمام عاشور يكشف كواليس دعمه من لاعبي الأهلي لتحقيق لقب الهداف

11:18 م الخميس 29 مايو 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور وحسين
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع وسام أبو علي
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع وسام أبو علي (4)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع وسام أبو علي (2)
  • عرض 13 صورة
    الاحتفال بهدف إمام عاشور (5)
  • عرض 13 صورة
    الاحتفال بهدف إمام عاشور (4)
  • عرض 13 صورة
    الاحتفال بهدف إمام عاشور (1)
  • عرض 13 صورة
    الاحتفال بهدف إمام عاشور (3)
  • عرض 13 صورة
    الاحتفال بهدف إمام عاشور (2)
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع وسام أبو علي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، خلال ظهوره الإعلامي مع إبراهيم فايق، عن كواليس الدعم الكبير الذي تلقاه من زملائه في الفريق، والذي ساعده في مشواره نحو لقب الهداف.

وقال عاشور في تصريحات إعلامية: "كنت مندهش من كمية الحب اللي قدمهالي كل اللاعيبة علشان أوصل للقب الهداف، الدعم كان حقيقي ومؤثر في كل لحظة."

وتابع: "عمر كمال ندهلي في الماتش وقالي: طول ما أنت في الملعب صلي على النبي وهتجيب جول بإذن الله، الكلام البسيط ده فرّق معايا جدًا."

وواصل: "وسام قالي يلعب مكاني مهاجم في آخر 10 دقائق، وفعلاً حتى في لقطة الجول، وسام نزل لنص الملعب ومررلي الكورة، كنت حاسس إن نهاية الهجمة هتكون عندي، وده اللي حصل بفضل تمريرة الشحات."

واختتم عاشور تصريحاته قائلاً: "من أول يوم ليا في الأهلي، كل اللاعبين كان عندهم رغبة حقيقية إني أكون ناجح، وأولهم كهربا. ده شىء عمره ما هيتنسي."

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي تصريحات إمام عاشور إبراهيم فايق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أجواء ربيعية وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
بعد موافقة إسرائيل.. تفاصيل مقترح أمريكا الجديد لوقف حرب غزة
موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص