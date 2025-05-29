إمام عاشور يكشف كواليس دعمه من لاعبي الأهلي لتحقيق لقب الهداف

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، خلال ظهوره الإعلامي مع إبراهيم فايق، عن كواليس الدعم الكبير الذي تلقاه من زملائه في الفريق، والذي ساعده في مشواره نحو لقب الهداف.

وقال عاشور في تصريحات إعلامية: "كنت مندهش من كمية الحب اللي قدمهالي كل اللاعيبة علشان أوصل للقب الهداف، الدعم كان حقيقي ومؤثر في كل لحظة."

وتابع: "عمر كمال ندهلي في الماتش وقالي: طول ما أنت في الملعب صلي على النبي وهتجيب جول بإذن الله، الكلام البسيط ده فرّق معايا جدًا."

وواصل: "وسام قالي يلعب مكاني مهاجم في آخر 10 دقائق، وفعلاً حتى في لقطة الجول، وسام نزل لنص الملعب ومررلي الكورة، كنت حاسس إن نهاية الهجمة هتكون عندي، وده اللي حصل بفضل تمريرة الشحات."

واختتم عاشور تصريحاته قائلاً: "من أول يوم ليا في الأهلي، كل اللاعبين كان عندهم رغبة حقيقية إني أكون ناجح، وأولهم كهربا. ده شىء عمره ما هيتنسي."