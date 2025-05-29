كتب - يوسف محمد:

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، كواليس رحيل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، هم رامي ربيعة، أكرم توفيق وحمزة علاء.

وكان الأهلي، أعلن منذ قليل رحيل الثلاثي عن صفوف الفريق، بنهاية الموسم الحالي عقب نهاية تعاقدهم مع الفريق.

وقال يوسف في تصريحات عبر قناة الأهلي: "حمزة علاء كانت رغبته الأولى، هو الاحتراف الأوروبي".

وأضاف: "بالحديث عن أكرم توفيق، فقد وقع مع أحد الأندية القطرية منذ فترة، مما يعني عدم وجود رغبة في تجديد تعاقده".

واختتم يوسف تصريحاته: "بالحديث عن رامي ربيعة، شخصيا لم تعجبني الطلبات المادي التي طلبها اللاعب، خاصة وأنها كانت بعيدة كثيرا عن الأرقام التي وضعناها له ولكنه يظل لاعب كبير".

وفي السياق ذاته، فكان الأهلي قد أعلن منذ قليل تولي المدير الفني الإسباني خوسيه ريفيرو مهمة القيادة الفنية للفريق، خلفا للمدير الفني المؤقت عماد النحاس.

والجدير بالذكر أن النحاس، كان قد قاد المارد الأحمر للتتويج بلقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2024-2025، عقب الفوز على حساب فاركو أمس بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، ليحسم اللقب الأهلي اللقب لصالحه.

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