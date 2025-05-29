كتب - يوسف محمد:

علق أحمد فيليكس نائب رئيس مركز شباب تلا، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بإيقاف قيد مركز الفريق، بسبب المستحقات المتأخرة لبعض اللاعبين.

وقال فيليكس في تصريحات خاصة لمصراوي: "نحن مجلس إدارة جديد في مركز الشباب، لم نكمل ثلاثة أشهر، هذه الأزمة بسبب لاعبين أجانب سابقين في النادي، سنعمل خلال الأيام المقبلة، لإنهاء هذه الأزمة".

وأضاف: "سنقوم بالتواصل يوم الأحد مع الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد، للاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالقضية".

واختتم فيليكس تصريحاته: "إيقاف القيد جاء، بسبب قيام عدد من اللاعبين الأجانب، بتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي، بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم، قبل أن نتولى إدارة الفريق في الفترة المقبلة".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أعلن في وقت سابق إيقاف قيد 7 أندية مصرية هم: "الزمالك، الإسماعيلي، بيراميدز، أسوان، إنبي، الشرقية للدخان ومركز شباب تلا".

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