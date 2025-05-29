مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس خادم الحرمين الشريفين

الاتحاد

2 1
21:00

القادسية

الدوري التركي

انطاليا سبور

0 2
20:00

طرابزون سبور

جميع المباريات

إعلان

أول رد من مركز شباب تلا على قرار الاتحاد الدولي بإيقاف قيد الفريق

10:30 م الخميس 29 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    فيفا
  • عرض 4 صورة
    الفيفا
  • عرض 4 صورة
    الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

علق أحمد فيليكس نائب رئيس مركز شباب تلا، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بإيقاف قيد مركز الفريق، بسبب المستحقات المتأخرة لبعض اللاعبين.

وقال فيليكس في تصريحات خاصة لمصراوي: "نحن مجلس إدارة جديد في مركز الشباب، لم نكمل ثلاثة أشهر، هذه الأزمة بسبب لاعبين أجانب سابقين في النادي، سنعمل خلال الأيام المقبلة، لإنهاء هذه الأزمة".

وأضاف: "سنقوم بالتواصل يوم الأحد مع الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد، للاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالقضية".

واختتم فيليكس تصريحاته: "إيقاف القيد جاء، بسبب قيام عدد من اللاعبين الأجانب، بتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي، بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم، قبل أن نتولى إدارة الفريق في الفترة المقبلة".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أعلن في وقت سابق إيقاف قيد 7 أندية مصرية هم: "الزمالك، الإسماعيلي، بيراميدز، أسوان، إنبي، الشرقية للدخان ومركز شباب تلا".

أقرأ أيضًا:

تفاصيل اجتماع هاني أبو ريدة مع حسام حسن وجهاز المنتخب

أبوريدة يجتمع مع أحمد دياب لهذا السبب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتحاد الدولي لكرة القدم مركز شباب تلا أحمد فيليكس إيقاف قيد مركز شباب تلا نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"لم تعجبني طلباته المادية".. محمد يوسف يكشف تفاصيل رحيل ثلاثي النادي الأهلي

إعلان

إعلان

إسرائيل توافق وحماس تدرس.. التفاصيل الكاملة لمقترح ويتكوف بشأن غزة