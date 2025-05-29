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تفاصيل اجتماع هاني أبو ريدة مع حسام حسن وجهاز المنتخب

10:19 م الخميس 29 مايو 2025
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  • عرض 5 صورة
    هاني أبو ريدة وحسام حسن
  • عرض 5 صورة
    هاني أبو ريدة وحسام حسن
  • عرض 5 صورة
    هاني أبو ريدة وحسام حسن
  • عرض 5 صورة
    هاني أبو ريدة وحسام حسن
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كتب- محمد عبدالهادي:

عقد اليوم المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكرة بحضور النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة اجتماعاً مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني و الكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب.

وجاء الاجتماع لمناقشة التوقيتات التي يحتاجها الفريق لارتباطاته خلال الموسم المقبل لمراعاتها خلال وضع جدول مسابقة الدوري في نسختها المقبلة، وبقية المسابقات التي يشارك فيها الأندية التي تضم لاعبي المنتخب.

ويرتبط المنتخب الوطني بمباريات تصفيات كأس العالم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين إضافة إلى معسكر الإعداد في نوفمبر المقبل للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها 21 ديسمبر المقبل بالمغرب.

وحضر الاجتماع مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد ومن الجهاز الفني للمنتخب كل من طارق سليمان المدرب العام و وليد بدر المدير الإداري.

من جهته وجه الجهاز الفني للمنتخب الوطني الشكر إلي مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة و أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عقب انتهاء الاجتماع لقيامهما بتذليل أي صعوبات للمنتخب في الفترة المقبلة في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم و أمم أفريقيا.

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هاني أبو ريدة وحسام حسن حسام حسن منتخب مصر هاني أبو ريدة
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