أبوريدة يجتمع مع أحمد دياب لهذا السبب

كتب- محمد عبدالهادي:

أقيم اليوم الخميس، إجتماعًا هامًا بين المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد دياب رئيس الرابطة المصرية المحترفة.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء كالتالي: "عقد اليوم المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعاً مع النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية بمقر الاتحاد استعرضا خلاله سبل التعاون بين الاتحاد والرابطة خلال المرحلة المقبلة".

وواصل: "حضر الاجتماع وليد درويش ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد".

جدير بالذكر أن رابطة الأندية عقدت اجتماعًا هامًا الأسبوع الماضي مع ممثلي الأندية المصرية، وذلك لوضع تصور الموسم الكروي الجديد.

وتم الاتفاق في اجتماع رابطة الأندية علي الغاء الهبوط هذا الموسم، بالاضافة لمواصلة العمل بنظام الدوري الاستثنائي بالموسم القادم.