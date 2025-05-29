كتب - يوسف محمد:

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الخميس، إيقاف قيد مركز شباب تلا، لمدة ثلاث فترات قيد، بسبب المستحقات المتأخرة للاعبين.

وبخلاف مركز شباب تلا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أيضًا، إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات قيد، بسبب المستحقات المتأخرة للاعب الفلسطيني ياسر حمد.

وكان مصدر بمركز شباب تا، أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إيقاف القيد يأتي بسبب قيام بعض اللاعبين الأجانب السابقين في النادي، بتقديم شكوى للحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

وضمت قائمة الفرق المصرية، التي قرر الاتحاد الدولي إيقاف القيد الخاص بها، 7 أندية هم: "الزمالك، الإسماعيلي، بيراميدز، أسوان، إنبي، الشرقية للدخان ومركز شباب تلا".

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