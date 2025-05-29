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"لم أبخل بنقطة عرق أو مجهود".. ربيعة يودع الجماهير بعد انتهاء مشواره مع الأهلى

10:03 م الخميس 29 مايو 2025
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    رامي ربيعة
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    رامي ربيعة
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    رامي ربيعة من تدريبات الأهلي اليوم
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    تدريبات رامي ربيعة تحضيرًا لمواجهة شباب بلوزداد
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    رامي ربيعة من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1_1
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    رامي ربيعة
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    رامي ربيعة
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    رامي ربيعة من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    رامي ربيعة من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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كتب - نهى خورشيد

ودع رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، جماهير القلعة الحمراء بعد إعلان رحيله بشكل رسمي اليوم الخميس، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

وحرص ربيعة على توديع الجماهير برسالة خاصة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:"في بداية كلامي أحب أشكر النادي الأهلي وجمهوره العظيم على الفترة الي قضيتها داخل جدران النادي الأهلي لأكثر من ١٣ سنة مع الفريق الأول حصلت خلالها على بطولات عديدة الدوري ١٠ بطولات و بطولة دوري أبطال أفريقيا ٦ بطولات و بطولة كاس السوبر الافريقي ٤ بطولات و بطولة كأس مصر ٤ بطولات وبطولة كأس السوبر المصري ٣ بطولات و كأس الكونفيدرالية الأفريقية".

رسالة ربيعة للجماهير_Easy-Resize.com

وأضاف:"ولم أبخل يوم بنقطة عرق ومجهود علي فريقي كرة القدم بها متغيرات كثيرة و كنت اتمني ان اكمل المسيرة مع النادي الاهلي العظيم ولكن اليوم اعلن نهاية مسيرتي مع النادي لم يكن القرار الأسهل و كن اتخذت القرار بتمني التوفيق للنادي الاهلي في مسيرته بكأس العالم للأندية و في الفترة المقبلة".

وأتم حديثه قائلاً:"وبتمني التوفيق لي فيما هو قادم.. شكراً للنادي الأهلي.. شكراً لجمهور الاهلي العظيم".

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