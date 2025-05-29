كتب - نهى خورشيد

ودع رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، جماهير القلعة الحمراء بعد إعلان رحيله بشكل رسمي اليوم الخميس، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

وحرص ربيعة على توديع الجماهير برسالة خاصة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:"في بداية كلامي أحب أشكر النادي الأهلي وجمهوره العظيم على الفترة الي قضيتها داخل جدران النادي الأهلي لأكثر من ١٣ سنة مع الفريق الأول حصلت خلالها على بطولات عديدة الدوري ١٠ بطولات و بطولة دوري أبطال أفريقيا ٦ بطولات و بطولة كاس السوبر الافريقي ٤ بطولات و بطولة كأس مصر ٤ بطولات وبطولة كأس السوبر المصري ٣ بطولات و كأس الكونفيدرالية الأفريقية".

وأضاف:"ولم أبخل يوم بنقطة عرق ومجهود علي فريقي كرة القدم بها متغيرات كثيرة و كنت اتمني ان اكمل المسيرة مع النادي الاهلي العظيم ولكن اليوم اعلن نهاية مسيرتي مع النادي لم يكن القرار الأسهل و كن اتخذت القرار بتمني التوفيق للنادي الاهلي في مسيرته بكأس العالم للأندية و في الفترة المقبلة".

وأتم حديثه قائلاً:"وبتمني التوفيق لي فيما هو قادم.. شكراً للنادي الأهلي.. شكراً لجمهور الاهلي العظيم".