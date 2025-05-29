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"بعد تولي ريفيرو".. نهاية رحلة ميشيل يانكون مع النادي الأهلي

10:00 م الخميس 29 مايو 2025
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    جولة للمدير الفني الجديد خوسيه ريفيرو داخل التتش 9
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    جولة للمدير الفني الجديد خوسيه ريفيرو داخل التتش 4
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    جولة للمدير الفني الجديد خوسيه ريفيرو داخل التتش 6
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    ميشيل يانكون
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    ميشيل-يانكون
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    ميشيل-يانكون-ومصطفى-شوبير
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    ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي
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    مران حراس النادي الأهلي تحت اشراف ميشيل يانكون
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    ميشيل يانكون والشناوي
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كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي، منذ قليل تعيين الإسباني خوسيه ريفيرو مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسمين مقبلين.

وضم جهاز المدير الفني الإسباني مدربا لحراس المرمى، مما يعني رحيل مدرب الحراس البلجيكي للفريق ميشيل يانكون.

وكان يانكون تولى مهمة تدريب حراس مرمى النادي الأهلي، بداية من سبتمبر عام 2019، واستمر مع الفريق حتى يونيو 2022، قبل أن يتجه لقطاع الناشئين في النادي لمدة ستة أشهر، بعد تولي البرتغالي ريكاردو سواريش مهمة تدريب الفريق.

وفي ديسمبر من عام 2022، عاد يانكون للعمل مع الفريق الأول بالنادي الأهلي، قبل أن يرحل عن الفريق بشكل رسمي اليوم الخميس.

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