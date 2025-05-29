"بعد تولي ريفيرو".. نهاية رحلة ميشيل يانكون مع النادي الأهلي

كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي، منذ قليل تعيين الإسباني خوسيه ريفيرو مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسمين مقبلين.

وضم جهاز المدير الفني الإسباني مدربا لحراس المرمى، مما يعني رحيل مدرب الحراس البلجيكي للفريق ميشيل يانكون.

وكان يانكون تولى مهمة تدريب حراس مرمى النادي الأهلي، بداية من سبتمبر عام 2019، واستمر مع الفريق حتى يونيو 2022، قبل أن يتجه لقطاع الناشئين في النادي لمدة ستة أشهر، بعد تولي البرتغالي ريكاردو سواريش مهمة تدريب الفريق.

وفي ديسمبر من عام 2022، عاد يانكون للعمل مع الفريق الأول بالنادي الأهلي، قبل أن يرحل عن الفريق بشكل رسمي اليوم الخميس.

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