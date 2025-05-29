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10 صور للظهور الأول لـ خوسيه ريفيرو داخل التتش

09:52 م الخميس 29 مايو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    جولة للمدير الفني الجديد خوسيه ريفيرو داخل التتش 10
  • عرض 11 صورة
    جولة للمدير الفني الجديد خوسيه ريفيرو داخل التتش
  • عرض 11 صورة
    جولة للمدير الفني الجديد خوسيه ريفيرو داخل التتش 2
  • عرض 11 صورة
    جولة للمدير الفني الجديد خوسيه ريفيرو داخل التتش 6
  • عرض 11 صورة
    جولة للمدير الفني الجديد خوسيه ريفيرو داخل التتش 8
  • عرض 11 صورة
    جولة للمدير الفني الجديد خوسيه ريفيرو داخل التتش 7
  • عرض 11 صورة
    جولة للمدير الفني الجديد خوسيه ريفيرو داخل التتش 4
  • عرض 11 صورة
    جولة للمدير الفني الجديد خوسيه ريفيرو داخل التتش 5
  • عرض 11 صورة
    جولة للمدير الفني الجديد خوسيه ريفيرو داخل التتش 3
  • عرض 11 صورة
    جولة للمدير الفني الجديد خوسيه ريفيرو داخل التتش 1
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كتب - نهى خورشيد

شارك الحساب الرسمي للنادي الأهلي، متابعيه بالظهور الأول للإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، داخل ملعب مختار التتش بمقر الأحمر.

وكان حساب الأهلى أعلن التعاقد مع خوسيه ريفيرو لمدة موسمين، ببوستر مخصص له مع تعليق:"مرحباً بك في نادي القرن".

وفي سياق متصل، قاد عماد النحاس الفريق الكروي بالقلعة الحمراء للتويج بلقب الدوري المصري الممتاز الـ45 في تاريخ، بعد الفوز أمس على فاركو بسداسية نظيفة في الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية.

وأنهى الأهلى منافسات الموسم الرياضي من الدوري الممتاز في صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه نادي بيراميدز.

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مختار التتش خوسيه ريفيرو الأهلى مدرب الأهلى الجديد
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