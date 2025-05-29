رسميا.. الأهلي يعلن رحيل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم

كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي اليوم الخميس، رحيل ثلاثة لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقرر النادي الأهلي، توجيه الشكر لثلاثي الفريق، رامي ربيعة، أكرم توفيق وحمزة علاء، بعد نهاية تعاقدهم مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وكان النادي الأهلي، أعلن منذ قليل تعيين الإسباني خوسيه ريفيرو مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة عامين.

وفي السياق ذاته، تمكن النادي الأهلي أمس الأربعاء من تحقيق لقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2024-2025، عقب الفوز على حساب فاركو بسداسية نظيفة.

ويستعد المارد الأحمر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

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