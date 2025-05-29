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محاضرة فنية للرمادي وتدريبات قوية للحراس في مران الزمالك اليوم

09:03 م الخميس 29 مايو 2025
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    تدريبات الزمالك
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    تدريبات الزمالك قبل مباراة ستيلينبوش
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    تدريبات الزمالك
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كتب - نهى خورشيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته لمواجهة فاركو، المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

وحرص المدير الفني أيمن الرمادي على إلقاء محاضرة فنية داخل إحدى القاعات بمقر النادي قبل انطلاق المران، استعرض خلالها خطة اللعب والأدوار المطلوبة، كما ناقش اللاعبين في أبرز الأخطاء وسبل تصحيحها.

وأقيم المران الجماعي مساء الخميس على ملعب النادي، وركز خلاله الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

كما خاض حراس القلعة البيضاء محمد عواد، محمد صبحي، محمود الشناوي، وعمر عبد العزيز تدريبات مكثفة تحت إشراف عماد المندوه، الذي ركز على التعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات مختلفة.

وحرص المندوه على توجيه التعليمات للرباعي أثناء التقسيمة الفنية، في إطار تجهيزهم بأفضل صورة قبل مواجهة فاركو.

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