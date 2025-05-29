"كنت هبطل كورة".. شيكابالا يكشف كواليس جديدة عن مفاوضاته مع الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك، عن تفاصيل مثيرة بشأن مفاوضاته السابقة مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه كان على وشك الانضمام للفريق الأحمر لولا تدخل أحد رموز الزمالك في اللحظة الأخيرة.

وخلال ظهوره في بودكاست "ذا ميكر" رفقة أحمد حسام ميدو، قال شيكابالا:"الناس مش محتاجة تفكر حتى 1% إننا بنحب الزمالك، إحنا بنعشقه ومش محتاجين نثبت ده بالكلام".

وأوضح شيكابالا أنه بعد عودته من الاحتراف في اليونان، لم يكن هناك سوى الأهلي أو الزمالك قادرين على دفع القيمة المالية المطلوبة، لكنه واجه تجاهلًا متكررًا من إدارة نادي الزمالك:

"خمس مرات أوصل النادي ومحدش يقابلني، كل مرة يقولولي عايزينك، ولما أروح محدش يرد عليا، حسّيت إني كده هبطل كورة".

وأضاف: "في المقابل، كان الأهلي بيتواصل معايا بشكل يومي، وكان عندهم فريق قوي جدًا، يمكن أفضل تيم شفته بعد منتخب مصر".

وكشف شيكابالا أنه بالفعل جلس مع مسؤولي الأهلي، بل وكان قريبًا جدًا من التوقيع، موضحًا:

"في إحدى الجلسات كنت لابس تيشيرت أبيض، ولما دخلت ملعب الأهلي حسّيت إني مش في مكاني، و قلت لعدلي القيعي وقتها: افترض الزمالك جاب جول وأنا احتفلت، ده أنا هبطل كورة!، لكنه قال لي: لما تيجي الأهلي هتحبه".

وتابع: "لكن فعلاً، أنا مكنتش هقدر، لحد ما تدخل ممدوح عباس، وكلمه قائلًا: (أنت عايز تعمل إيه؟)، رديت: (أنا عايز ألعب في الزمالك)، فقال لي: (خلاص تعالى)، وبالفعل رحت الزمالك".

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الأهلي لم يكن قادرًا وقتها على إظهار العقد بشكل رسمي، ما دفعه للاعتذار والانضمام إلى الزمالك في النهاية.