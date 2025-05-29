كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن دور ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق في دعم الفريق، وذلك خلال تواجده في بودكاست ذا ميكر.

وقال شيكابالا عن دور ممدوح عباس: "شهادتي في الأستاذ ممدوح عباس مجروحة، لأنه بيعمل حاجات كتير جدًا لنادي الزمالك من غير ما يعلن عنها، وبيتحمل مصاريف ضخمة محدش يعرف عنها حاجة، الراجل ده فعلاً عايش علشان الزمالك".

وتابع:" لما بيكون عندنا لاعب محتاج يسافر يعمل عملية أو علاج، بنكلمه، وبيتحمل كل التكاليف، وبيخليه يقعد شهرين ونص برا مصر على حسابه الشخصي."

وواصل شيكابالا: " ممدوح عباس بيجيب أجهزة للنادي، وبيسدد غرامات مالية كبيرة جدًا ناتجة عن مشاكل حصلت بسبب أخطاء ناس تانية، وده بيحصل من غير ما يتكلم أو يعلن."

وعن أمنية ممدوح عباس قال شيكابالا:"كل أمنيته وهو بيتفرج على الزمالك، إنه يشوف النادي بيكسب، وده شيء بيحركه دايمًا."