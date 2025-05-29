رسمياً.. الأهلي يتعاقد مع الإسباني خوسيه ريفيرو لمدة عامين

كتب - نهى خورشيد

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قبل قليل تعاقده رسمياً مع الإسباني خوسيه ريفيرو لتولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لمدة عامين، وذلك استعداداً للموسم الجديد.

ويرافق ريفيرو جهاز فني إسباني يتكون من كارلوس نودار كمساعد مدرب، وميجيل بيبيير معداً بدنياً، وخوان خوسيه مدرباً لحراس المرمى، وسيباستيان بودسيادلي محللًا للأداء.

كما أعلن الأهلي عن استمرار الكابتن عماد النحاس في منصبه كمدرب عام للفريق، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء نجح في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه على فاركو بسداسية نظيفة في اللقاء الذي أقيم أمس الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي.