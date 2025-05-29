ممدوح عباس رئيس النادي؟.. رد مثير للجدل من شيكابالا

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن دور رئيس النادي الأسبق، ممدوح عباس، في دعم القلعة البيضاء، وذلك خلال ظهوره في بودكاست "ذا ميكر".

رفض شيكابالا النغمة التي يرددها البعض بأن ممدوح عباس هو رئيس الزمالك والمتحكم في أمور النادي وقال: "في ناس بتقول إن الأستاذ ممدوح عباس هو رئيس الزمالك، وده مش صحيح، كابتن حسين لبيب هو رئيس نادي الزمالك الحالي."

وأوضح أن تداول مثل هذه الشائعات قد يُفهم بشكل خاطئ ويُستخدم كوسيلة لإثارة البلبلة داخل أروقة النادي.

مشيرًا إلى أن ممدوح عباس ضمن العديد من الأسماء التي تدعم الفريق إلى جانب أسماء مثل الكابتن أحمد حسام "ميدو"، والدكتور مدحت العدل، ورجل الأعمال محمود الجمال، والأستاذ عمرو الجنايني.

وقال شيكابالا: "في ناس كتير بتساعد النادي من غير ما تظهر، وده بيحصل حبًا في الزمالك وبعيدًا عن أي مصالح شخصية."

وحذر شيكابالا من محاولات البعض لتشويه صورة الداعمين الحقيقيين للنادي، قائلاً:

"الناس بتروج إن أشخاص معينة بتتحكم في النادي علشان تخليهم يزهقوا ويبعدوا، وده بيضر الزمالك، الدعم الحقيقي بيكون من ناس بتحب النادي من قلبها."