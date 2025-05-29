المصري يؤسس شركة استثمارية بالتعاون مع محافظة بورسعيد

بورسعيد – طارق الرفاعي:

أعلن النادي المصري الاتفاق على تأسيس شركة استثمارية بالشراكة مع محافظة بورسعيد، خلال اجتماع ضم رئيس مجلس إدارة النادي، كامل أبو علي، ومحافظ بورسعيد، اللواء أركان حرب محب حبشي، وبحضور الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي.

وأوضح بيان صادر عن النادي أن الشركة المزمع تأسيسها ستتولى إدارة مشروع استثماري ضخم يُقام على كامل مساحة الأرض المجاورة لاستاد النادي المصري الجديد.

ويُنتظر أن يحقق المشروع عوائد مالية كبيرة تدعم احتياجات النادي المتزايدة، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء بورسعيد. كما ستستفيد محافظة بورسعيد بجزء من عوائد المشروع.

من جهته، أعرب كامل أبو علي عن شكره للمحافظ محب حبشي على دعمه المستمر، مشيرًا إلى حرص المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم للنادي، وموجهًا التحية لجميع الجهات المعنية في بورسعيد لجهودها في دعم الكيان الرياضي.