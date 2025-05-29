كتب - نهى خورشيد:

خرجت بطولة الدوري المصري الممتاز لأول مرة من منصات تتويج قطبي الكرة المصرية إلى خارج حدود العاصمة لدولاب النادي الأولمبي السكندري موسم 1965-1966، التي كانت ممتلئة في وقت سابق بألقاب دولية وعالمية حققها أبطاله في المحافل المختلفة.

ويواصل نجومه رواية ذكرياتهم التي تتراوح بين السعادة والحزن، تلك التي لا تزال محفورة على جدران هذا النادي العريق.

ويعرض مصراوي جانباً من مسيرة 120 عامًا من البطولات والإنجازات التي حققها النادي الأولمبي، من خلال شهادات نجومه التاريخيين والحاليين..

أمر ملكي للمساجين.. حكاية تلال الحضرة التي تحولت إلى ملعب النادي الأولمبي

لم يكن للنادي الأولمبي السكندري أو "نادي النجمة الحمراء" كما عُرف في بداياته، ملعب يحتضن تدريبات لاعبيه أو يشهد مبارياته المصيرية، لكن ما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي كان بداية حكاية استثنائية داخل جدران قلعة الأبطال. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"طوبة في رأس أبو رجيله".. حكايات جديدة عن مباريات تتويج الأولمبي بدوري 66

يعتبر الدوري المصري الممتاز موسم 1965-1966، من أكثر نسخ المسابقة المحلية تمييزاً، بعدما خرج درع البطولة من أحضان قطبي الكرة المصرية، متجهاً إلى عروس البحر المتوسط "مدينة الإسكندرية". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"غناء العندليب ولكمة كلاي".. 7 لقطات نادرة من احتفال الأولمبي بدوري 66

بعد خروج الدوري لأول مرة من القاهرة، في موسم 1965-1966 بتتويج الأولمبي السكندري، شهدت المدينة الساحلية احتفالات خاصة باللقب الأشهر في تاريخ المسابقة المحلية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"اتصرف يا عبد الحميد".. حكاية إنقاذ أنور السادات لنادي الأولمبي من الهبوط

حكي عادل هيبة أحد مسؤولي الأولمبي، ومدير الكرة سابقاً بالنادي، كيف أنقذ أنور السادات الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية الفريق الكروي من الهبوط، بالدوري المصري موسم 1978-1979. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قصة حضور سانتياجو برنابيو مباراة الزمالك.. وكواليس افتتاح ستاد القاهرة

يمتلك عادل هيبة عضو مجلس إدارة النادي الأولمبي سابقاً، ذكريات خاصة عن أشهر المباريات التي شاهدها في الماضي ، كما كان شاهداً على افتتاح استاد القاهرة الدولي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قطب لمصراوي: مكافأة التتويج بالدوري كانت 200 جنيه.. ولم أكن بحاجة للانضمام للأهلى والزمالك

الكثير منا لا يعلم أن المباراة النهائية للدوري المصري الممتاز موسم 1965-1966، شهدت مواجهة خاصة بين الأخويين سعيد قطب لاعب الأولمبي، وشقيقه سمير قطب نجم القلعة البيضاء، وهو ما أوضحه كابتن الفريق السكندري في حواره لمصراوي. وحقق قطب لقب الدوري المصري رفقة الأولمبي، لينتهي بعدها مشواره في كرة القدم بسبب الأوضاع التي مرت بها مصر وارتباطه بالعمل في الحربية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ناصر الشاذلي لمصراوي: الأولمبي الأعظم في الشرق الأوسط.. وشعبيته الكروية تراجعت بسبب الموارد

ورث ناصر الشاذلي رئيس مجلس إدارة النادي الأولمبي، حب وعشق ناديه وكذلك رياضة السباحة عن والده، وهو ما يسعى لغرسه أيضاً في أبنائه من أجل استكمال مسيرته المشرفة. وخلال زيارة "مصراوي" للنادي الأولمبي، تحدث لنا ناصر عن مشواره سريعاً قبل تولي رئاسة مجلس الإدارة، كما كشف لنا عن سبب تراجع منظومة كرة القدم واختفاء الجيل الذهبي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رئيس الأولمبي لمصراوي: مليون جنيه مايشتروش لاعب دلوقتي.. والشركات هتقضي على الأندية الجماهيرية

تحدث ناصر الشاذلي رئيس مجلس إدارة الأولمبي، عن الأسباب الرئيسية وراء ترجع منظومة الكرة بناديه، موجهاً رسالة إلى الشركات المستثمرة في أندية الدوري المصري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

كرم جابر لمصراوي: انضمامي للأولمبي صدفة.. وأخى على معرفة كبيرة بأبطاله

في جانب صغير من صالة المصارعة بالنادي الأولمبي السكندري تدرب كرم جابر، البطل الأبرز في تاريخ الرياضة المصرية، وصاحب "الابتسامة الأشهر" في الملاعب العالمية والدولية، التي خطفت قلوب الجماهير وهزمت عددًا كبيرًا من المنافسين معها. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أحمد الكأس يتحدث لمصراوي عن بداياته وسبب تألق جيل الأولمبي الذهبي

لم يتواجد ضمن الجيل الذي حصد دوري 66، ولكنه نجح في أن يصبح النجم المتألق للأولمبي، وأعلي صفقة تم التعاقد معها منذ تأسيس النادي عام 1905. ولفت أحمد الكأس أنظار المدربين في النادي الأولمبي، ليقرر فتحي النحاس تصعيده إلى الفريق الأول ويبدأ بعد ذلك رحلة من الأهداف الممتعة والأرقام القياسية رفقة الأندية التي مثلها. وحكى الكأس لمصراوي مشواره في النادي الأولمبي، كما كشف كواليس عودته للنادي بعد رحلة متألقة رفقة القلعة البيضاء. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أحمد الكأس يروي لمصراوي قصة بكاء علاء ميهوب بسبب الأهلى

تحدث أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاماً ونجم الأولمبي الزمالك الأسبق، كواليس دخول زميله علاء ميهوب لاعب الأهلي الأسبق في نوبة بكاء خلال مباراة لهم أمام الأحمر موسم 1932-1933. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

لمشاهدة الملف عبر Cross media اضغط هنا