كتب - يوسف محمد:

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع المدير الفني الإسباني خوسيه ريفيرو، لتولي القيادة الفنية للفريق، خلال الفترة المقبلة خلفا للمدير الفني المؤقت عماد النحاس.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن النادي الأهلي، سيعلن بشكل رسمي اليوم تعيين الإسباني خوسيه ريفيرو مديرا فنيا للفريق.

وأعلن الأهلي في وقت سابق، تعيين عماد النحاس مديرا فنيا مؤقتا للفريق خلفا للسويسري مارسيل كولر، الذي رحل عن الفريق عقب توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا، على يد صن داونز الجنوب أفريقي من نصف النهائي.

موعد أول مباراة لريفيرو على كمدير فني للأهلي

وسيقود المدير الفني الإسباني تدريبات النادي الأهلي، بداية من يوم السبت المقبل الموافق 31 مايو الجاري، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وستكون أول مباراة يقودها ريفيرو كمديرا فنيا للنادي الأهلي، هى مباراة الفريق الودية أمام باتشوكا المكسيكي يوم الإثنين الموافق 9 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

ويستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 المقبل حتى 13 يوليو من العام ذاته.

ويذكر أن النادي الأهلي، سيشارك في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، رفقة كلا من: "بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي".

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