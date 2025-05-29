خوسيه ريفيرو يحسم موقف ديانج ومعلول ويحي عطية الله

كتب- مراسل مصراوي:

حسم المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني المنتظر للأهلي، موقف ثلاثي الفريق أليو ديانج ويحي عطية الله وعلي معلول من التواجد مع الفريق بالموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي خلال ساعات تولي خوسيه ريفيرو، قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا لعماد النحاس، وذلك لقيادة الفريق بالموسم الجديد.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن إدارة الكرة بالأهلي عقدت عدة جلسات مع خوسيه ريفيرو في الفترة الماضية لمناقشة قائمة الفريق المستقبلية.

وأضاف المصدر: " ريفيرو طالب ببقاء ديانج وعدم تجديد إعارته أو رحيله".

وأوضح المصدر أن المدرب الجديد سوف يحسم موقف التونسي علي معلول والمغربي يحيى عطية الله من البقاء في الفترة المقبلة.

واختتم المصدر: " ريفيرو سيقود المران الأول للفريق يوم السبت برفقة جهازه المعاون الجديد".