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"تشبه تجربة موسيماني".. لاعب الأهلي السابق يعلق على تولي ريفيرو مهمة القيادة الفنية للفريق

07:34 م الخميس 29 مايو 2025
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    سمير كمونة مديرًا فنيًا لغزل المحلة
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    خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل (1)
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كتب - يوسف محمد:

علق نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق سمير كمونة، على تعيين الإسباني خوسيه ريفيرو مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن النادي الأهلي، سيعلن بشكل رسمي اليوم تعيين الإسباني خوسيه ريفيرو مديرا فنيا للفريق، خلفا للمدير الفني المؤقت عماد النحاس.

وقال كمونة في تصريحات خاصة لمصراوي: "كنت أتمنى تولي مدرب اسم أكبر وصاحب سيرة ذاتية أقوى، مهمة القيادة الفنية للفريق بدلا من الإسباني ريفيرو، لكن في النهاية هذا اختيار مجلس الإدارة ونقدم له كل الدعم".

وأضاف: "تجربة ريفيرو المنتظرة مع النادي الأهلي، تشابه بشكل كبير تجربة الجنوب أفريقي موسيماني مع المارد الأحمر، خاصة وأنه مدرب يعرف كل الفرق المنافسة للأهلي لكونه سبق له التدريب في القارة السمراء مع أورلاندو".

وتابع: "من الناحية الفنية ريفيرو يمتلك قدرات مميزة تساعده على النجاح داخل النادي الأهلي، بجانب أن الأمور داخل الفريق تساعد أي مدير فني للحصول على بطولات".

واختتم كمونة تصريحاته: "لا بد من تواجد عنصر مصري في الجهاز الفني الجديد للأهلي، خاصة وأن المدرب المصري يسهل الكثير من الأمور على المدير الفني الأجنبي".

وكان النادي الأهلي، أعلن في وقت سابق، تعيين عماد النحاس مديرا فنيا مؤقتا للفريق خلفا للسويسري مارسيل كولر، الذي رحل عن صفوف الفريق في أبريل الماضي عقب توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا، على يد صن داونز الجنوب أفريقي من نصف النهائي.

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النادي الأهلي خوسيه ريفيرو الدوري المصري سمير كمونة مدرب النادي الأهلي
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