كتب - يوسف محمد:

يجري مسؤولو الكرة بالنادي الأهلي وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي، محاولات مكثفة وقوية خلال الفترة الحالية، لاحتواء غضب النجم التونسي علي معلول، الذي اقترب من الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمود الخطيب سيعقد اجتماعا مع علي معلول الظهير الأيسر بالنادي، للحديث معه تقديرا لقيمة اللاعب وما قدمه خلال السنوات الماضية مع الأهلي".

وأضاف: "سيتم تحديد الموقف النهائي الخاص بعلي معلول غدا الجمعة، خاصة وأن اللاعب في قائمة الفريق المبدئية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا، وتم استخراج التأشيرة الخاصة به مثل زملائه".

واختتم المصدر: "معلول يعد أحد أبناء النادي المخلصين، تجديد تعاقده مع الفريق في الموسم الأخير، لم يكن مجاملة، لكن نظرا لقدراته الكبيرة ورغبته في الاستمرار داخل صفوف الفريق".

وكان علامات الحزن تظهر على وجه النجم التونسي أمس، عقب نهاية مباراة الفريق أمام فاركو بالدوري المصري، مع حرصه على تقديم التحية إلى جمهور الفريق خلال الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري، في إشارة إلى اقتراب رحيله عن صفوف الفريق.

وينتهي عقد النجم التونسي صاحب ال 35 عاما مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

ويذكر أن الأهلي يستعد للمشاركة في مونديال الأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، المقرر إقامته خلال الفترة من 15 يونيو المقبل 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

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