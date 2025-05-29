إبراهيم فايق يكشف مفاجأة في الجهاز الفني لريفيرو مع النادي الأهلي

كتب - يوسف محمد:

كشف إبراهيم فايق مقدم برنامج الكورة مع فايق عبر قناة "إم بي سي مصر"، موقف محمد شوقي المدرب العام بالنادي الأهلي، من الاستمرار في الجهاز الفني للفريق، عقب تعيين خوسيه ريفيرو مديرا فنيا بشكل رسمي.

ويستعد النادي الأهلي، للإعلان عن تعيين خوسيه ريفيرو مديرا فنيا للفريق بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة المقبلة، خلفا للمدير الفني المؤقت عماد النحاس، الذي قاد الفريق لحصد لقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وكتب فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "محمد شوقي خارج الجهاز الفني للنادي الأهلي".

ومن المتوقع أن يعود محمد شوقي إلى منصبه كنائب للمدير الرياضي بالنادي محمد يوسف، الذي تولى المهمة خلفا للمدير الرياضي السابق محمد رمضان.

وكان النادي الأهلي، تمكن من حصد لقب الدوري المصري للمرة الـ 45، بعد الفوز على حساب فاركو أمس بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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