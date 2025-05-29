ناصر منسي يهدد حلم إمام عاشور والضحية فاركو.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

دخل إمام عاشور، نجم وسط النادي الأهلي، دائرة المنافسة القوية على لقب هداف الدوري المصري هذا الموسم، بعدما تصدر ترتيب الهدافين عقب انتهاء مشوار فريقه في المسابقة، ليترقب عن كثب ما ستسفر عنه المواجهات المتبقية لمنافسيه.

عاشور سجل هدفًا في مباراة الأهلي الأخيرة أمام فاركو، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر وتتويجه رسميًا باللقب رقم 45 في تاريخه، ليرفع رصيده التهديفي إلى 13 هدفًا في صدارة الهدافين.

لكن فرحة نجم الأهلي لم تكتمل بعد، إذ يبقى خطر فقدان اللقب الفردي قائمًا، في ظل انتظار ما سيقدمه ناصر منسي مهاجم الزمالك في مباراة فريقه المقبلة أمام فاركو، والمقرر لها يوم السبت 31 مايو على ستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساءً.

ناصر منسي يحتل حاليًا المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 11 هدفًا، ويحتاج لهدفين فقط لمعادلة عاشور على القمة، أو ثلاثية لانتزاع اللقب بشكل منفرد، في ظل توقف رصيد أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي عند 12 هدفًا بعد انتهاء مشوار فريقه في المسابقة.

المواجهة المرتقبة بين الزمالك وفاركو ستكون حاسمة في تحديد هوية هداف الدوري، حيث بات الفريق السكندري بمثابة "الضحية المنتظرة" في صراع الهدافين، بعدما لعب دورًا مشابهًا في مباراة تتويج الأهلي.

كل الأنظار الآن تتجه صوب ستاد القاهرة، لمعرفة ما إذا كان ناصر منسي سيخطف اللقب من إمام عاشور، أم سيحتفظ نجم الأهلي بصدارة الهدافين حتى إسدال الستار على الموسم.