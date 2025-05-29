كتب - مراسل مصراوي:

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على عقد اجتماعا مع الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي سيتولى المهمة في الفترة المقبلة خلفا لعماد النحاس.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمود الخطيب عقد اجتماعا اليوم، مع خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للفريق، بحضور محمد يوسف المدير الرياضي، بالإضافة إلى ثلاثة من المساعدين الأجانب لريفيرو قبل أن ينضم لهم عماد النحاس، في وقت سابق من الاجتماع".

وأضاف: "ريفيرو سينضم إليه عدد من مساعدين أجانب آخرين في الفترة المقبلة، سوف يتم الإعلان بشكل رسمي عن الجهاز الفني بالكامل للفريق مساء اليوم الخميس".

وتابع: "محمد شوقي لم يحضر الاجتماع الذي عقد اليوم، موقفه لم يحدد حتى الآن من الانضمام للجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة خوسيه ريفيرو".

واختتم المصدر تصريحاته: "الأهلي سوف يعلن أيضًا، عن انضمام التونسي محمد علي بن رمضان ومحمد سيحا بشكل رسمي إلى الفريق بالتزامن مع الإعلان عن خوسيه ريفيرو".

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره فاركو، بسداسية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، ليتوج باللقب بشكل رسمي.

والجدير بالذكر أن الأهلي كان قد أعلن في وقت سابق، تعيين عماد النحاس مديرا فنيا مؤقتا للفريق، خلفا للسويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق.

ويذكر أن الأهلي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

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