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يتواجد في التتش.. الأهلي يستعد لإعلان المدرب الجديد.. ومفاجأة الجهاز المعاون

04:36 م الخميس 29 مايو 2025

فريق الأهلي

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كتب- مصراوي:

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي، لإعلان اسم المدير الفني الجديد للفريق، خلفا لعماد النحاس المدير الفني المؤقت الذي تولى تدريب الأحمر، بعد إقالة السويسري مارسيل كولر بسبب النتائج السيئة.

وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الأهلي يعلن بعد قليل الجهاز الفني الجديد وغالبا عماد النحاس مستمر مع المدرب الاسبانى وباقي الجهاز بالكامل اجنبي".

وعلى جانب أخر، علم موقع "مصراوي"، أن الإسباني خوسيه ريفيرو، يتواجد حاليا داخل النادي الأهلي، ومعه جهازه المعاون تحسبا للإعلان الرسمي خلال وقت قليل.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي نجح في تحقيق لقب الدوري المصري للمرة 45 في تاريخه، عقب تحقيق فوزا كبيرا أمس على حساب فاركو بنتيجة 6\0، ورفع رصيده إلى 58 نقطة.

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