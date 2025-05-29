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بالاتفاق مع كاف.. يوم إعلامي في بيراميدز قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

03:55 م الخميس 29 مايو 2025

فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

تقرر أن يسمح نادي بيراميدز بالاتفاق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بيوم إعلامي لجميع وسائل الإعلام غدا الجمعة في ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف نادي بيراميدز، نظيره نادي صن داونز الجنوب أفريقي في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام اليوم الإعلامي عند الساعة السادسة والربع من مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي ويتحدث فيها عدد من لاعبي الفريق لوسائل الإعلام المختلفة المدعوة لحضور اليوم الإعلامي.

جدير بالذكر، أن مباراة الذهاب بين بيراميدز وصنداونز، التي أقيمت في جنوب أفريقيا، انتهت بالتعادل الإيجابي 1\1، ويحتاج الفريق المصري للتعادل السلبي، أو الفوز بأي نتيجة لتحقيق اللقب الأول في تاريخ النادي.

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بيراميدز صنداونز دوري أبطال أفريقيا مباراة بيراميدز وصندوانز
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