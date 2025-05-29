أول رد فعل من حسام حسن بعد اعتذار إمام عاشور

كتب- محمد خيري:

رحب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر و إبراهيم حسن مدير المنتخب باعتذار إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، ومنتخب مصر.

ونشر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مهنئًا الجماهير بالتتويج بلقب الدوري ال45 في تاريخ القلعة الحمراء كما أكد على تقديره واحترامه للجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام وابراهيم حسن.

وكتب إمام عاشور: "الحمد لله دائما وابدا .. موسم شاق و صعب كان نفسنا نحقق فيه اكتر من بطولة .. سعيد بلقب الدوري للمرة الـ45 في تاريخ الأهلي .. سعيد بلقب الهداف وسعيد أكتر بفرحة زملائي بحصولي على لقب الهداف .. ومع نهاية الموسم الكروي لينا محليا بشكر الجميع والاستعداد لكأس العالم للأندية .. وفي النهاية بستغل الفرصة دي وأكد احترامي و تقديري للجهاز الفني لمنتخب مصر والكابتن حسام حسن وابراهيم حسن.. ودايما في خدمة منتخب مصر".

ومن جانبه أكد إبراهيم حسن مدير المنتخب، في تصريحات صحفية، أن جميع اللاعبين في المنتخب اشقائه الصغار وأنه يكن لهم كل الاحترام والتقدير، ونفس الأمر متبادل من الجميع داخل جهاز المنتخب، وأن الهدف في النهاية هو مصلحة المنتخب ورفع اسم مصر عاليا وعودة المنتخب لمنصات التتويج، وإعلاء قيمة المنتخب.