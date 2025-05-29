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"أعتز بها جدا".. الشناوي يعلق على التتويج بلقب الدوري: نسعى لكتابة تاريخ جديد

01:51 م الخميس 29 مايو 2025

محمد الشناوي وعمرو السولية

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كتب- محمد خيري:

علق محمد الشناوي، قائد وحارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، على تتويج الفريق الأحمر، بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 45 في تاريخه، موضحا الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة.

قال الشناوي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "أعتز جدًّا بهذه البطولة إلى جانب بطولة الدوري التي حققنها عام 2019، وأشكر اللاعبين لأنهم كانوا على قدر المسئولية في الأوقات الصعبة، وقد حققنا هدفنا بإسعاد الجماهير".

وأكمل: "شرف كبير لأي لاعب الفوز مع الفريق بالبطولات، واللاعبون صنعوا تاريخًا مهمًّا لأنفسهم، بعد تجاوزهم كل العقبات في مرحلة مهمة للغاية، ولم يبخل أي منهم بنقطة عرق في سبيل حصد اللقب".

وأضاف: "الجهاز الفني بذل جهودًا كبيرة مع اللاعبين خلال فترة صعبة، ونجح في الوصول إلى هدفه بالحصول على لقب الدوري، بعد خوض المباريات الماضية على أنها مباريات كؤوس".

اختتم تصريحاته: "الفريق سوف يستعد بقوة لكأس العالم للأندية، وأن الفريق يملك تاريخًا مميزًا من المشاركات، كما أن الجميع يترقبون خوض البطولة بنظامها الجديد وكتابة تاريخ جديد في المونديال".

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