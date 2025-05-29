كتبت-هند عواد:

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، للتسجيل من جديد خلال فوز فريقه على مونتريال، بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم في الجولة 16 من الدوري الأمريكي.

وسجل ميسي هدف وحيد خلال آخر 3 مواجهات، ليعود الأرجنتيني للتألق قبل 15 يوما من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويواجه إنتر ميامي الأهلي في مباراة الافتتاح بكأس العالم للأندية 2025، يوم 15 يونيو المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم بالميرالس وبورتو.

أرقام ميسي خلال الموسم الحالي

خاض ميسي 19 مباراة رفقة إنتر ميامي خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 4 أهداف، وذلك خلال بطولتي الدوري وكأس أبطال الكونكاكاف.

وبالتحديد في الدوري الأمريكي، سجل ميسي 8 أهداف وصنع 3 آخرين، خلال 12 لقاء، ويحتل فريقه المركز السادس، برصيد 26 نقطة، من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3 وخسارة 6 مواجهات.

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