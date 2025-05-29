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بقرار الرمادي.. الزمالك يعود للمران على ملعبه استعدادا لفاركو

01:04 م الخميس 29 مايو 2025

أيمن الرمادي من تدريبات الزمالك

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كتب- محمد خيري:

يخوض الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس بشكل طبيعي على ملعب النادي استعداداً للمباراة المقبلة، أمام فاركو.

ويلتقي فريق الزمالك أمام نظيره فاركو يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، قرر خوض التدريبات يومي الثلاثاء والأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمواجهة فاركو المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفقد نادي الزمالك بشكل رسمي، فرصة الحصول على لقب الدوري، بعدما حققه الأهلي بشكل رسمي أمس، وسوف يشارك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما ضمن احتلاله المركز الثالث في الجدول.

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