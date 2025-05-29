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"من حقهم".. شوبير يعلق على احتفال بيراميدز بالتتويج بالدوري

12:46 م الخميس 29 مايو 2025
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كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على احتفال فريق بيراميدز بالتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا أمس الأربعاء، رغم إعلان تتويج الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز على فاركو بنتيجة 6\0، وتوج ببطولة الدوري المصري الممتاز، وفقا لجدول المسابقة، وفي المقابل حقق بيراميدز الفوز على سيراميكا 5\1، ويتمسك بأمل تحقيق اللقب، بعدما قدم شكوى للمحكمة الرياضية من أجل خصم ثلاث نقاط من الأهلي على خلفية أزمة مباراة القمة.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "من حق بيراميدز الاحتفال بلقب الدوري المصري، إذا كان لديهم أمل في حكم لصالحهم من المحكمة الرياضية الدولية"

وأضاف نجم الأهلي الأسبق: "إدارة بيراميدز قد ترى أن هناك فرصة قانونية متاحة أمام المحكمة الرياضية الدولية قد تمنحهم الأمل في استعادة اللقب".

واختتم تصريحاته: "لكن حتى الآن، الأهلي هو البطل الرسمي للدوري، لحين صدور حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية يغلق هذا الملف بشكل تام".

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بيراميدز الأهلي الدوري المصري أحمد شوبير
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