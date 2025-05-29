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لقطتان صنعتا التاريخ.. كيف حسم الأهلي اللقب الـ45 من الدوري المصري؟

12:19 م الخميس 29 مايو 2025
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    احتفال أفشة مع أحمد رضا
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    الأهلي-بطلا-للدوري-المصري
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    ياسر إبراهيم
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كتبت-هند عواد:

توج الأهلي بالدوري المصري الممتاز للمرة الـ45 في مسيرته، بعد الفوز على فاركو بسداسية نظيفة مساء أمس، لينتهي صراع امتد للجولة الأخيرة من المسابقة.

وشهدت مرحلة التتويج بالدوري المصري، أكثر من لقطة حاسمة، تُوجت الأهلي العائد من بعيد بطلا بطلا للنسخة الاستثنائية.

وكانت أهداف إمام عاشور الحاسمة، أحد أسباب تتويج الأهلي بالدوري المصري، كذلك هدف بن شرقي الوحيد في لقاء سيراميكا كليوباترا، وصاروخية وسام أبو علي التي أنقذت الأهلي من التعادل مع البنك الأهلي.

لكن يبقى هدف أحمد رضا في بيراميدز وإنقاذ ياسر إبراهيم التاريخي في الثواني الأخيرة ضد سيراميكا كليوباترا، الأبرز في رحلة اللقب 45.

وسجل أحمد رضا لاعب الأهلي هدف التعادل في شباك بيراميدز بالثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 1-1، ليخطف الأحمر نقطة من منافسه الذي استمر الصراع بينهما حتى الجولة الأخيرة.

وقال أحمد رضا في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي بعد التتويج باللقب: "حسمنا لقب الدوري في وقت قصير وهو ما يحسب للجهاز الفني واللاعبين، هدفي ضد بيراميدز كان توفيق من الله، وكان من أسباب التتويج باللقب".

اللقطة الثانية التي حسمت اللقب الأهلي، تمثلت في إنقاذ ياسر إبراهيم لمرمى فريقه من استقبال هدف محقق في الوقت بدل الضائع من لقاء سيراميكا، ليخطف الأهلي 3 نقاط غالية، ساعدت الفريق على استمرار الفارق بين وبينه بيراميدز حتى اللحظة الأخيرة.

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