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"خدمة كبيرة للزمالك".. تعليق ناري من بلال على تتويج الأهلي وإبعاد بيراميدز

11:47 ص الخميس 29 مايو 2025

احتفال بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

علق أحمد بلال نجم الأهلي السابق، على تتويج الأحمر، ببطولة الدوري المصري الممتاز مؤخرا، مؤكدا أنه خدم غريمه التقليدي الزمالك، بعدم منح بيراميدز فرصة الفوز بالبطولة.

وكتب أحمد بلال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "بدون إسفاف أو تحفيل .. الأهلي بفوزه بالدوري خدم الزمالك خدمه كبيره جدا".

أضاف: "لان لو بيراميدز كسب هيكون خلاص عرف طريق بطوله الدوري وهيبقى صعب انك ترجعه تالت أو تبعده غير بصعوبة جدا".

أكمل: "أما دلوقتي أصبح عند نادي الزمالك فرصة كبيرة جدا تانية يصحح من أوضاعه ويبقي المنافس الحقيقي بما يمتلكه من تاريخ وجماهيريه".

واختتم تصريحاته: "الكورة في مصر أهلي وزمالك في المقام الأول .. الكرة متحلاش غير بالأهلي والزمالك".

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