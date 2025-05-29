"لغز علي ماهر".. نجم الأهلي السابق: بيراميدز ساعدنا في التتويج بالدوري

كتب- محمد خيري:

تحدث ياسر ريان نجم الأهلي السابق، عن تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك عقب الفوز على فاركو بسداسية نظيفة.

وقال ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "مبروك لكل جماهير النادي الأهلي على التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم".

وأضاف ريان: "بيراميدز ساعد الأهلي على التتويج بالدوري بعد هزيمته أمام فاركو والبنك الأهلي، والأحمر أستغل الفرصة".

وأضاف: "لاعبو الأهلي تحرروا بعد رحيل مارسيل كولر وتولي عماد النحاس المهمة، وظهر ذلك بشكل واضح في المباريات الماضية".

وواصل: "هزيمة سيراميكا أمام بيراميدز بخماسية غير متوقعة وهذا ليس أداء علي ماهر ولاعبي الفريق، وهناك لغز".

وتابع: "الفريق الذي يلعب على البطولات عليه أن يعتاد على الضغوطات وهذا ما يحدث مع بيراميدز حاليًا".

واختتم: "أتوقع تتويج بيراميدز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك".