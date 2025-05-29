بعد صدمة فيفا.. أول تحرك من الزمالك لإنقاذ الصفقات الجديدة

كتب- محمد خيري:

تلقى نادي الزمالك، صدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، خلال الساعات القليلة الماضية، بإيقاف قيد النادي، لمدة ثلاث فترات.

وجاء إيقاف قيد الزمالك، من جديد، بسبب مستحقات الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق السابق، والمقدرة بمبلغ مليون و700 ألف جنيه.

ويعمل مجلس الإدارة، بالتنسيق مع لجنة التخطيط، في الفترة الحالية، على تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، من أجل العودة مرة أخرى لمنصات التتويج بداية من الموسم المقبل.

تحرك الزمالك لفك القيد من جديد

وفي المقابل، أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أن مستحقات الفلسطيني ياسر حمد سوف يتم سدادها اليوم الخميس لإنهاء أزمة إيقاف القيد، وتمكن النادي من إبرام تعاقدات جديدة.

وكان الزمالك سبق ونجح في سداد مستحقات كل من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق والمقدرة بحوالي مليون يورو، بجانب سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق والتي كانت مقدرة بحوالي 983 ألف دولار.