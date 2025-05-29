موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر لكرة السلة

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي لخوض مباراة فاصلة ضد الاتحاد السكندري، في سلسلة نهائي دوري السوبر.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

يواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على صالة الشباب والرياضية في مدينة 6 أكتوبر، في إطار منافسات ثالث مباريات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر التي تقام بنظام "Best of 5".

وخسر الأهلي المباراة الأولى من الاتحاد السكندري بنتيجة 83-73، فيما فاز الأحمر في المباراة الثانية بنتيجة 88-76.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

تنقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر لكرة السلة، عبر قناة أون سبورت 2، الناقل الحصري للبطولة.

وتأهل الأهلي إلى النهائي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 في سلسلة نصف النهائي "Best of 5"، فيما تأهل الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج.

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