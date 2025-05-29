106 ملايين جنيه في 36 يوما.. مجلس "ليبب" أمام إيقاف القيد 3 مرات متتالية

كتبت-هند عواد:

يواجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أزمة جديدة، بإيقاف قيد الفريق للمرة الثالثة خلال آخر 36 يوما، وبعد 10 أيام فقط من حل الأزمتين السابقتين.

صباح اليوم الأربعاء 29 مايو، أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك إيقاف قيد الفريق، بسبب مستحقات الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق السابق، والتي تقدر بمليون و 700 ألف جنيه.

ونوه عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الأبيض، عن سداد مستحقات الفلسطيني اليوم الخميس، وفي هذه الحالي سيصل إجمالي ما سدده الزمالك خلال آخر 36 يوما إلى 106 ملايين و832 ألف و451 جنيه.

الإيقاف الأول بسبب بوطيب

تعرض الزمالك لإيقاف القيد للمرة الأولى خلال العام الحالي 2025، وبالتحديد يوم 23 أبريل الماضي، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، الذي لعب ضمن صفوفه خلال الفترة من يناير 2019 حتى يناير 2020.

وبلغت مستحقات خالد بوطيب المتأخرة، 983 ألف دولار، من إجمالي مبلغ 2 مليون و819 ألف دولار، قام مجلس الأبيض بسدادها.

الإيقاف الثاني بسبب باتشيكو

يوم 6 مايو الحالي، تعرض الزمالك لإيقاف القيد الثاني خلال الـ36 يوما الماضيين، بسبب مستحقات البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق السابق، والتي بلغت مليون يورو.

الزمالك ينهي أزمة مستحقات باتشيكو وبوطيب

يوم 19 مايو الحالي، أعلن مجلس إدارة الزمالك تلقيه إخطارا فيفا، برفع إيقاف القيد عن الفريق، بعد سداد مليون يورو لباتشيكو و983 ألف دولار لصالح بوطيب.

ونشر حساب النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تقريرا بالأرقام عن المستحقات التي سددها المجلس الحالي، وبلغت 6 ملايين و522ألف و913 دولار.

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