3 مباريات بـ مليون و 700 ألف جنيه.. ماذا قدم ياسر حمد مع الزمالك؟

كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمرة الثالثة خلال عام 2025، بسبب مستحقات المدافع الفلسطيني ياسر حامد.

وقال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي، إن قرار إيقاف القيد بسبب مستحقات متأخرة للفلسطيني، تقدر بمبلغ مليون و 700 ألف جنيه، وسيتم سدادها اليوم الخميس.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها إيقاف قيد الزمالك خلال العام الحالي، وكانت المرة الأولى بسبب مستحقات البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق السابق وخالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

ولعب ياسر حمد ضمن صفوف الزمالك خلال الفترة من يناير 2024 حتى يوليو من نفس العام، أي لمدة 6 أشهر فقط، وحاليا يلعب ضمن صفوف الغرافة القطري.

وخاض ياسر حمد 3 مباريات مع الزمالك بمعدل 118 دقيقة لعب، لم يسجل أو يصنع خلالها، وتلقى بطاقة صفراء وحيدة، وحصد مع الفريق بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي.

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