أول تعليق من إمام عاشور بعد فوز الأهلي بلقب الدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

علق إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تتويج الفريق بلقب بطولة الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وكان الأهلي، تمكن من حصد لقب الدوري المصري لصالحه خلال الموسم الحالي 2024-2025، بعدما حقق فوزا كبيرا، على حساب فاركو أمس الخميس، بنتيجة ستة أهداف دون مقابل.

وكتب عاشور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الحمد لله دائمًا وأبدا، موسم شاق و صعب كان نفسنا نحقق فيه أكتر من بطولة".

وأضاف: "سعيد بلقب الدوري للمرة الـ45 في تاريخ الأهلي، سعيد بلقب الهداف وسعيد أكثر بفرحة زملائي بحصولي على لقب الهداف، ومع نهاية الموسم الكروي لينا محليا بشكر الجميع والاستعداد لكأس العالم للأندية".

واختتم عاشور: "في النهاية بستغل الفرصة دي وأؤكد احترامي وتقديري للجهاز الفني لمنتخب مصر، والكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن ودايما في خدمة منتخب مصر".

ويذكر أن إمام عاشور يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 13 هدفا، بفارق هدف واحد عن صاحب المركز الثاني أسامة فيصل صاحب ال 12 هدفا.