مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

إنبي

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من إمام عاشور بعد فوز الأهلي بلقب الدوري المصري

02:39 ص الخميس 29 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور وحسين
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع وسام أبو علي (1)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع وسام أبو علي
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع وسام أبو علي (4)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

علق إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تتويج الفريق بلقب بطولة الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وكان الأهلي، تمكن من حصد لقب الدوري المصري لصالحه خلال الموسم الحالي 2024-2025، بعدما حقق فوزا كبيرا، على حساب فاركو أمس الخميس، بنتيجة ستة أهداف دون مقابل.

وكتب عاشور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الحمد لله دائمًا وأبدا، موسم شاق و صعب كان نفسنا نحقق فيه أكتر من بطولة".

وأضاف: "سعيد بلقب الدوري للمرة الـ45 في تاريخ الأهلي، سعيد بلقب الهداف وسعيد أكثر بفرحة زملائي بحصولي على لقب الهداف، ومع نهاية الموسم الكروي لينا محليا بشكر الجميع والاستعداد لكأس العالم للأندية".

واختتم عاشور: "في النهاية بستغل الفرصة دي وأؤكد احترامي وتقديري للجهاز الفني لمنتخب مصر، والكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن ودايما في خدمة منتخب مصر".

ويذكر أن إمام عاشور يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 13 هدفا، بفارق هدف واحد عن صاحب المركز الثاني أسامة فيصل صاحب ال 12 هدفا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور النادي الأهلي الدوري المصري فوز الأهلي بالدوري المصري إمام عاشور إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بنص دستة أهداف.. الأهلي يتوج بدرع الدوري للمرة الـ 45
رسميًا.. الحكومة تكشف سبب وجود بنزين مغشوش بالأسواق
توجيه من رئيس الوزراء لأجهزة الدولة بشأن إجازة عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ومقار اللجان