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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

02:10 ص الخميس 29 مايو 2025

كرة قدم

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تقام اليوم الخميس الموافق 29 مايو الجاري، العديد من المباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتشهد بطولة الدوري المصري اليوم، إقامة 4 مباريات في إطار منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية، لمسابقة الدوري المصري "دوري نايل".

وجاء جدول مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

زد ضد سموحة، 8 مساءً، لم تعرض في جدول البث.

طلائع الجيش ضد مودرن سبورت، 8 مساءً، لم تعرض في جدول البث.

الاتحاد السكندري ضد إنبي، 8 مساءً، "أون سبورت 2".

غزل المحلة ضد الإسماعيلي، 8 مساءً، "أون سبورت 1".

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مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الدوري المصري غزل المحلة والإسماعيلي
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