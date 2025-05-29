مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس الموافق 29 مايو الجاري، العديد من المباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتشهد بطولة الدوري المصري اليوم، إقامة 4 مباريات في إطار منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية، لمسابقة الدوري المصري "دوري نايل".

وجاء جدول مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

زد ضد سموحة، 8 مساءً، لم تعرض في جدول البث.

طلائع الجيش ضد مودرن سبورت، 8 مساءً، لم تعرض في جدول البث.

الاتحاد السكندري ضد إنبي، 8 مساءً، "أون سبورت 2".

غزل المحلة ضد الإسماعيلي، 8 مساءً، "أون سبورت 1".