مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة
تقام اليوم الخميس الموافق 29 مايو الجاري، العديد من المباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".
وتشهد بطولة الدوري المصري اليوم، إقامة 4 مباريات في إطار منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية، لمسابقة الدوري المصري "دوري نايل".
وجاء جدول مواعيد مباريات اليوم كالتالي:
زد ضد سموحة، 8 مساءً، لم تعرض في جدول البث.
طلائع الجيش ضد مودرن سبورت، 8 مساءً، لم تعرض في جدول البث.
الاتحاد السكندري ضد إنبي، 8 مساءً، "أون سبورت 2".
غزل المحلة ضد الإسماعيلي، 8 مساءً، "أون سبورت 1".
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