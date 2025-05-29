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الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إيقاف قيد نادي الزمالك لهذا السبب

01:49 ص الخميس 29 مايو 2025
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    ياسر حمد
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    ياسر حمد لاعب الزمالك بقميص فلسطين
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    ياسر حمد: لم يتم تقييمه لمشاركته باللحظات الأخيرة من اللقاء.
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    ياسر حمد لاعب الزمالك وعبدالله السعيد
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    نادي الزمالك
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    نادي الزمالك
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    صورة شعار نادي الزمالك
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    شعار نادي الزمالك
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    شعار نادى الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منذ قليل، إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات انتقالات مقبلة.

وأكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إيقاف القيد الذي صدر ضد النادي من قبل الاتحاد الدولي منذ قليل، يأتي بسبب المستحقات المتأخرة للمدافع الفلسطيني السابق بالفريق ياسر حمد.

وأشار أدهم، أن مستحقات المدافع الفلسطين لدى نادي الزمالك، تقدر بمليون و700 ألف جنيه، أن النادي سيعمل على سداد المبلغ اليوم الخميٍ، لرفع قرار إيقاف القيد.

ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الأيام الماضية، في سداد مستحقات كل من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق والمقدرة بحوالي مليون يورو، مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق أيضًا والتي كانت مقدرة بحوالي 983 ألف دولار.

وكان ياسر حمد انضم إلى نادي الزمالك، في يناير 2024 ولكنه لم يستمر مع الفريق لفترة طويلة، حيث رحل في يوليو من العام ذاته، أي بعد ستة أشهر فقط من انضمامه للفريق.

ويذكر أن صاحب ال 27 عاما، شارك مع الزمالك خلال ستة أشهر قضاهم مع الفريق، في 3 مباريات لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف وحقق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية رفقة الفارس الأبيض.

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