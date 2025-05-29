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10 صور ترصد أزمة إمام عاشور في ستاد القاهرة

01:35 ص الخميس 29 مايو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور
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كتب- محمد عبدالهادي:

عقب انتهاء مباراة الأهلي وفاركو و تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري المصري الـ45 في تاريخه، نشبت أزمة بين لاعب الفريق إمام عاشور وأحد المسؤولين عن تنظيم اللقاء باستاد القاهرة.

حيث قام لاعب الفريق إمام عاشور بالخروج من ملعب المباراة والتوجه للمقصورة لإحضار ابنته الصغيرة لأرضية الملعب للاحتفال معها وهو ما رفضه المسؤولين عن تنظيم المباراة.

وقام اللاعب بالدخول في مشادة مع أحد الأفراد المنظمين بالملعب، وبالفعل خرج لإحضار ابنته والنزول بها والاحتفال مع باقي اللاعبين بمراسم التتويج.

وسجل إمام عاشور الهدف السادس في فوز الأهلي بنتيجة 6-0، على فاركو، ليتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري.

ويعتلي عاشور صدارة الهدافين حيث يأتي خلفه كل من أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي برصيد 12 هدفًا، وناصر منسي مهاجم الزمالك برصيد 11 هدفًا.

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